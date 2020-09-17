محكمة تحقيق الكرخ تصدق أقوال المتهم بقتل الصيدلانية شيلان ووالديها

2020/09/17 | 18:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صدقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالقضايا الإرهابية، اليوم الخميس، أقوال المتهم بقتل الصيدلانية شيلان ووالديها.

وقال اعلام المحكمة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالقضايا الإرهابية، صدقت أقوال المتهم بقتل الصيدلانية شيلان ووالديها“، مبينة ان “المتهم اعترف قيامه بقتل المجنى عليهم بقصد السرقة بعد أن قام بالتقرب الى العائلة ودخوله الشقة بصورة مستمرة وتم تصديق أقواله بحضور نائب المدعي العام والمحامي المنتدب“.

واضاف البيان، ان “المتهم القي القبض عليه بعد التنسيق بين جهاز الامن الوطني ومديرية مكافحة الاجرام واسايش اقليم كردستان في محافظة اربيل ”.

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