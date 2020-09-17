دولة القانون تؤكد رفض الاسماء التي عينها الكاظمي بالمناصب الاخيرة فور وصولها البرلمان

2020/09/17 | 18:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الملومة/خاص..

اكد ائتلاف دولة القانون، الخميس، ان غالبية الاسماء التي عينها الكاظمي في المناصب الاخيرة لن تحظى بموافقة البرلمان فور وصولها.

وقال النائب عن دولة القانون كاطع نجمان لـ/المعلومة/ ان “اغلب الكتل السياسية الكبيرة التي رشحت ومنحت الكاظمي رئاسة الوزراء رافضة للتعينات الاخيرة التي اطلقها كونها تمثل المحاصصة بأبشع صورها”.

واضاف ان “الاسماء لم تصل البرلمان حتى الان”، مبينا ان “قانونا الاسماء يجب ان تصل البرلمان لتنال الثقة والتصويت عليها”.

واوضح نجمان ان “مجلس النواب سيرفض الاسماء فور وصولها ولن يصوت على منحها الثقة وابدت اغلب الكتل رائيها في تلك التعيينات”.انتهى25و

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