الموافقة على اضافة وحدة تكرير أخرى لمصفى الناصرية بطاقة 70 الف برميل يومياً

2020/09/17 | 19:06 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} وافق وزير النفط احسان عبد الجبار، الخميس، على اضافة وحدة تكرير اخرى لمصفى الناصرية بمحافظة ذي قار بطاقة ٧٠ الف برميل يومياً.





وقال عضو لجنة الطاقة النيابية صادق السليطي في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" وزير النفط وافق على تنفيذ مشروع نصب وحدة تكرير سعة ٧٠ الف ب/ي تضاف كتوسعة للمصفى الحالي سعة ٣٠ الف ب/ي ، تمهيداً لنصب وحدة تحسين البنزين".

واوضح، ان "مصفى الناصرية الحالي من المصافي القديمة والمتهالكة وقليلة السعة، وتتوفر الكثير من الظروف الفنية التي تسهم بنجاح المشروع من توفر شبكات الانابيب والخزانات والخبرة الفنية للكوادر"، مشيرا الى ان" رفع الطاقة الانتاجية لمصفى الناصرية لمئة الف برميل يوميا ، سيسهم بتغطية حاجة محافظة ذي قار وتزويد محافظات الوسط بالمشتقات النفطية وسيسهم بتوفير الكثير من فرص العمل لابناء المحافظة".

وثمن السليطي خطوات وزارة النفط الرامية لرفع طاقة مصافي المشتقات النفطية وتقليل استيرادها الذي يكلف حوالي مليار يدولار سنوياً.

وفاء الفتلاوي

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