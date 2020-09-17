الكاظمي يؤكد أهمية تعزيز جهود الحكومة في مكافحة الفساد

2020/09/17 | 19:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أهمية تعزيز جهود الحكومة في مكافحة الفساد.

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