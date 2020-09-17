حالات الشفاء تتجاوز الإصابات بفارق بسيط في الكرخ.. و 52 منطقة تساهم بالأعداد الجديدة

2020/09/17 | 19:08 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت دائرة صحة الكرخ الموقف الوبائي للدائرة مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 597 موزعة كالآتي:

أبو غريب —————— 27

ابو دشير —————— 21

الاسكان —————— 2

الاعلام —————— 32

البياع —————— 16

التاجي —————— 28

التراث —————— 3

الحارثية —————— 3

الحرية —————— 42

الحسينية —————— 2

الخطيب —————— 1

الــدورة -———-—— 32

الدولعي —————— 4

السيدية —————— 18

الشالجية —————— 1

الشرطة الرابعة ———— 1

الشرطة الخامسة ——— 3

الشعلة —————— 35

الصالحية —————— 5

الطارمية —————— 7

العلاوي —————— 2

العامرية —————— 4

العطـيـفيـة -————— 13

الغزاليـة -————— 17

القادسيـة —————- 3

الكاظميـة ————— 32

الكرخ —————- 4

اللطيـفيـة ————— 5

المحمودية ————— 44

المكاسب —————- 2

المنصور —————-9

المواصلات -————-1

النصر والسلام ———-5

اليوسفية —————6

اليـرموك ——-——— 32

جــكوك —————- 1

حي الجامعة ————- 7

حي الجهاد -———— 37

حي الخضراء -———— 2

حي العامل -————- 40

حي العدل ——-——- 6

حي الفرات —————- 3

سبع ابكار —————- 1

سبع البور ————— 2

ســويـب ————— 3

كرادة مريم ——–— 4

ناحية الرشيد ———— 5

جانب الرصافة -——— 17

محافظة ذي قار ——— 1

محافظة الديوانية -—— 3

محافظة ديالى -——— 2

محافطة بابل ——— 1

الشفاء:

600

الوفيات:

3

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