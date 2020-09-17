قضاء الهندية في كربلاء على موعد مع افتتاح خامس مركز صحي

2020/09/17 | 19:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء..

اعلن قائممام قضاء الهندية في كربلاء منتظر الشافعي، الخميس، افتتاح خامس مركز صحي في القضاء بمنطقة حي الحسين، مؤكدا تجهيزه بجميع الاجهزة والمستلزمات.

وقال الشافعي لـ /المعلومة/ إن “قطاع الرعاية الصحية في الهندية وبجهود ذاتية بالتعاون مع الدوائر الخدمية تمكن من اعادة تأهيل بناية قديمة في حي الحسين وتحويلها الى مركز صحي لخدمة 4 احياء كانت محرومة من الخدمات الطبية”.

واضاف ان “المركز جهز بالمستلزمات والاجهزة والمعدات ليكون بعد استقباله المراجعين في الاسبوع المقبل خامس مركز صحي في عموم مناطق القضاء، كما تم انشاء مركز للاسعاف الفوري لشمول اكبر عدد ممكن من المواطنين بالرعاية الصحية لاسيما بعد التوسع السكاني”.



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