اعتقال مدير ومالك شركة (كي كارد) في مطار بغداد الدولي

2020/09/17 | 19:09 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

أفاد مصدرامني اليوم الخميس ، بإن "قوة أمنية، اعتقلت مدير ومالك شركة (كي كارد) في مطار بغداد الدولي، عندما كان ينوي الهرب خارج البلاد".





وأمس الأول، اعتقلت قوة عسكرية خاصة، الثلاثاء، مدير هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي.

وقال مصدر أمني ان "قوة من سوات اعتقلت الرئيس السابق للهيئة ا...

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