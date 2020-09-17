زمن موناليزا الحزينة: الفصل السادس/ 5 - دلور ميقري

2020/09/17 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دلور_ميقري شيئاً فشيئاً، ومع تغلغل الشراب الناريّ في دهاليز داخله، شرعَ رجلُ ربيبة السيد صالح في التباهي بتنكيله بالقرويين وكما لو أنه مأثرة.



إذاك، كان يجالسُ حميَهُ المُفترضَ مع بعض المدعوين إلى السهرة.



لم يكن في الوسع إحياء السهرة بصحبة أقداح الراح، إلا بعدما غادرَ الدارَ، الضيفُ القادم من إمارة الأردن.



توجه الرجلُ عند الأصيل مع أسرته إلى بيته الأول في الحارة، الذي ما زال يقيم فيه كل من والدته وشقيقه.



قبيل ......





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