نائب: الحوار السياسي لا يزال مستمرا  لحسم ملف الدوائر المتعددة

2020/09/17 | 19:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكد النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني، الخميس، ان الحوار السياسي بين قادة الكتل السياسية لا يزال مستمرا لحسم ملف الدوائر الانتخابية.

وقال السهلاني في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “الحوار السياسي بين قادة الكتل السياسية لا يزال مستمرا لحسم ملف الدوائر الانتخابية المتعددة”، لافتا الى ان “بعض القوى تريد اعادة التصويت على بعض مواد قانون الانتخابات ومن بينها المادة المتعلقة بالدوائر الانتخابية”.

واضاف ان “الكتل السياسية لم تتوصل الى اتفاق نهائي لحسم ملف الدوائر الانتخابية”، مبينا ان “الايام المقبلة سيتمخض عنها اتفاق حاسم لانهاء الخلاف الحاصل حول قانون الانتخابات”.

واكد عضو مجلس النواب فيصل العيساوي، امس الاربعاء، ان الية توزيع الدوائر المتعددة ستحسم الاسبوع المقبل عبر التصويت داخل مجلس النواب.



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