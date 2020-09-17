2020/09/17 | 19:11 - المصدر: عين العراق

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لجنة برلمانية تقر بصعوبة حل الخلافات السياسية حول الدوائر الانتخابية

أكدت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، صعوبة حل الخلافات السياسية حول الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد.

وقال عضو اللجنة سليم همزة، لـ"عين العراق نيوز"، ان "الأيام الماضية، شهدت حوارات اجتماعات مكثفة، بين كافة القوى السياسية واللجان البرلمانية المختصة، بهدف التوصل الى اتفاق وتوافق بشأن الخلافات السياسية حول الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد، لكن دون اي نتائج ملموسة".

وبين همزة، ان "هناك صعوبة حقيقة في حل الخلافات السياسية حول الدوائر الانتخابية، فكل جهة تريد فرض رايها الخاصة على باقي القوى السياسية، بما يتناسب مع مصالحها الحزبية والانتخابية، وهذا جوهر الخلاف، ولا يوجد اي خلاف قانوني وفني، كما يروج البعض".

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