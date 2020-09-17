صحة الكرخ تنشر عناوين ومواقع الإصابات الجديدة

2020/09/17 | 19:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، الخميس، التوزيع الجغرافي لإصابات فيروس كورونا المسجلة هذا اليوم. وذكرت الدائرة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 ايلول 2020)، أن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع أعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم جاءت كالتالي:

عدد الاصابات 597 موزعة كالآتي:

أبو غريب —————— 27

ابو دشير —————— 21

الاسكان —————— 2

الاعلام —————— 32

البياع —————— 16

التاجي —————— 28

التراث —————— 3

الحارثية —————— 3

الحرية —————— 42

الحسينية —————— 2

الخطيب —————— 1

الــدورة -———-—— 32

الدولعي —————— 4

السيدية —————— 18

الشالجية —————— 1

الشرطة الرابعة ———— 1

الشرطة الخامسة ——— 3

الشعلة —————— 35

الصالحية —————— 5

الطارمية —————— 7

العلاوي —————— 2

العامرية —————— 4

العطـيـفيـة -————— 13

الغزاليـة -————— 17

القادسيـة —————- 3

الكاظميـة ————— 32

الكرخ —————- 4

اللطيـفيـة ————— 5

المحمودية ————— 44

المكاسب —————- 2

المنصور —————-9

المواصلات -————-1

النصر والسلام ———-5

اليوسفية —————6

اليـرموك ——-——— 32

جــكوك —————- 1

حي الجامعة ————- 7

حي الجهاد -———— 37

حي الخضراء -———— 2

حي العامل -————- 40

حي العدل ——-——- 6

حي الفرات —————- 3

سبع ابكار —————- 1

سبع البور ————— 2

ســويـب ————— 3

كرادة مريم ——--— 4

ناحية الرشيد ———— 5

جانب الرصافة -——— 17

محافظة ذي قار ——— 1

محافظة الديوانية -—— 3

محافظة ديالى -——— 2

محافطة بابل ——— 1

الشفاء:

600

الوفيات:

3

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