سوني تعلن عن هاتفها الجديد Xperia 5 II

2020/09/17 | 19:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

تواصل شركة سوني تحديث خط هواتفها الذكية للتركيز على التصوير الفوتوغرافي والفيديو مع هاتفها الجديد (Xperia 5 II).

ويمثل هذا الهاتف الشقيق الأصغر لجهاز (Xperia 1 II) الطويل جدًا، لكنه أفضل منه من نواحٍ عديدة، حيث أنه يمتلك شاشة بمعدل تحديث عال يصل إلى 120 هرتز.

ويأتي الهاتف بسعر 950 دولار، على أن يطرح للبيع في 29 سبتمبر، وتقول سوني: إن الهاتف لن يتم شحنه حتى 4 ديسمبر 2020.

ويأتي هاتف (Xperia 5 II) بشاشة طويلة 21:9، لكنها صغيرة نسبيًا بحجم 6.1 إنشات، إلى جانب معالج (Snapdragon 865)، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط.

وهناك 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، فيما تتوفر مساحة التخزين بحجمين، هما 128 جيجابايت و 256 جيجابايت، وهناك فتحة (microSD) إذا كنت بحاجة إلى مساحة أكبر.

وأضافت سوني أيضًا مكبرات صوت استريو مزدوجة أمامية ومنفذ سماعة الرأس التقليدي، لكن لا يوجد شحن لاسلكي.

وبالنسبة للكاميرات، يتضمن (Xperia 5 II) كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 12 ميجابكسل لكل منها، وتبعًا إلى أن سوني تركز على التصوير الفوتوغرافي، فإنها تفضل تسميتها بمكافئات الطول البؤري: 16 مم و 24 مم و 70 مم.

وتدعي شركة سوني أن (Xperia 5 II) هو أول هاتف ذكي قادر على تسجيل فيديوهات الحركة البطيئة بمعدل 120 إطارًا في الثانية بدقة 4K HDR.

ويتيح لك تطبيق الفيديو الاحترافي من سوني إمكانية التحكم بشكل كبير في إعدادات الفيديو وتجميع المقاطع في المشروعات لتسهيل التحرير.

وبالرغم من ذلك، فإن خط (Xperia) مشهور بالتركيز التلقائي وسرعة الالتقاط، حيث يتميز (Xperia 5 II) بضبط بؤري تلقائي هو الأفضل في فئته من سوني، الذي يمكنه التركيز على عين الإنسان أو الحيوان والحفاظ على التركيز الحاد مع سرعة تصل إلى 60 مرة في الثانية.

ربما تكون ميزة التصوير الأكثر إثارة للاهتمام هي أنه يمكنك ضبط (Xperia 5 II) ليكون بمثابة جهاز تحميل مربوط مباشرة بإحدى كاميرات سوني الأحدث عديمة المرآة.

وبالرغم من أن هذه الميزة ليست مكافئة لربط USB على سطح المكتب، لكنها أسرع بكثير وأكثر كفاءة من حلول الشبكة اللاسلكية المعتادة المقدمة على الكاميرات هذه الأيام.

ولدى سوني وضع محسن للألعاب مع بعض الميزات المفيدة، حيث يمكنك ضبط معدل تحديث الشاشة وضبابية الحركة وسرعة استجابة اللمس، كما أن هناك ميزة تجاوز الطاقة التي تتيح لك ضبط الهاتف لسحب الطاقة مباشرة من كابل (USB-C) بدون شحن البطارية، مما يقلل بشكل كبير من الحرارة.



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