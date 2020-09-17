مباحثات عراقية باكستانية بشأن زيارة الاربعين

2020/09/17 | 19:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …

ابلغ السفير العراقي في باكستان حميد عباس لفته وزارة الشؤون الدينية هناك أن الحكومة العراقية ستعلن قريباً سياسة جديدة للزوار الذين يعتزمون السفر لزيارة لاداء مراسم زيارة الاربعين في كربلاء المقدسة .

وذكر موقع ديلي كوفرمنت الباكستاني في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان السفير العراقي التقى بوزير الشؤون الدينية الباكستاني بير نور الحق قادري، الخميس، في مقر السفارة العراقية لبحث سبل إرسال الزوار إلى العراق من أجل الأربعين”.

واضاف انه ” وبحسب بيان للسفارة فان حكومة بغداد ستعلن في الايام المقبلة سياسة شاملة حول سفر الزوار الباكستانيين إلى العراق مناسبة ذكرى مناسبة مرور اربعين يوما على استشهاد الإمام الحسين ( ع) في كربلاء ” .

وتابع أن ” الجانبين بحثا التسهيلات المتاحة للمواطنين الباكستانيين للسفر إلى العراق والإجراءات الأخرى اللازمة ، فيما اطلع السفير العراقي الوزير الباكستاني على سياسة اداء الزيارة وإجراءات السلامة”، مبينا ” ستكون السياسة المستقبلية للحكومة العراقية فيما يتعلق بزيارة الأربعين وفقا للبروتوكولات الصحية والرعاية الصحية للزوار”.

من جانبه ” دعا الوزير بير نور الحق قادري إلى اتخاذ إجراءات فعالة لحماية صحة الباكستانيين في المطارات العراقية ، خاصة في بغداد والنجف أشرف قائلا إن ” الحكومة الباكستانية تقوم أيضًا بوضع اللمسات الأخيرة على سياسة الزيارة الجديدة لتسهيل أداء الفريضة على مواطنيها”.

يشار الى أنه وفي كل عام يسافر حوالي 120 الف زائر باكستاني لزيارة الاماكن المقدسة في ايران والعراق حيث أن مقاطعتي سيستان وبلوشستان هي الطريقة الوحيدة لباكستان للاتصال بآسيا الوسطى وأوروبا ، وكذلك بالعراق عن طريق البر”.



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