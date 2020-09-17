السودان يشكر العراق لموقفه الداعم في أزمة الفيضانات

2020/09/17 | 19:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، الشكر من نظيره السوداني عبد الله حمدوك لموقف العراق الداعم للسودان في أزمة الفيضانات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس وزراء دولة السودان، عبد الله حمدوك، تقدم، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لموقف الحكومة العراقية في دعم السودان وتقديم المساعدات الى الشعب السوداني لتجاوز أزمته الإنسانية جراء الفيضانات”.

وأعرب الكاظمي، خلال الاتصال الهاتفي، مع نظيره السوداني، عن “تعازيه الحارة للحكومة السودانية في ضحايا كارثة الفيضانات”، مؤكدا حرص العراق، حكومة وشعبا، على “التضامن والوقوف الى جانب الشعب السوداني الشقيق، لاجتياز محنتهم الإنسانية، والنهوض والاستقرار لدولة السودان الشقيقة”.

واشار البيان، الى انه “جرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مجالات متعددة”.

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