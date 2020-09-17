بحوزتهما 40 ألف حبة مخدرة.. كمين يطيح باثنين من كبار تجار المخدرات غرب الرمادي   

2020/09/17 | 19:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

افاد قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج كسار، الخميس، باعتقال اثنين من اكبر تجار الحشيشة والمخدرات بكمين غربي مدينة الرمادي.

وقال كسار لـ /المعلومة/ ان “قوة من قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقيلة وبأشراف مباشر من قبلي نصبت كمين لاثنين من ابرز تجار الحشيشة والمخدرات وتمكنت من اعتقالهما حال تواجدهما في منطقتي الـ 35 كيلو و الخمسة كيلو غربي مدينة الرمادي “.

وأضاف ان “القوة الامنية ضبطت بحوزة المعتقلين 55 كيلو حشيشة و 40 الف حبة مخدرة نوع كبتاجون”، مبينا ان “معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال التاجرين دون وقوع أي مقاومة تذكر”.



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