وزير الخارجية يؤكد للبرلمان الأوروبي جدية الحكومة بملاحقة منفذي عمليات الاغتيال ضد الناشطين

2020/09/17 | 19:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الخميس، 17 أيلول، 2020، لرئيسة لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي، النائبة السويدية سارا سكيتدال، جدية الحكومة بملاحقة منفذي عمليات الاغتيال ضد الناشطين.

وقالت الخارجية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "حسين التقى مع النائبة السويدية سارا سكيتدال رئيسة لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي، وجرى في اللقاء بحث التطورات الأمنية والسياسية، والاقتصادية، والصحية في العراق، ومناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وسبل تفعيل عمل لجنة العراق؛ لتكون صوتا قويا للعراق في المؤسسات الأوروبية".

واضاف البيان أن "الوزير استعرض مستجدات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، واستعدادات الحكومة العراقية لتنظيم الانتخابات وفق معايير وشروط تعيد ثقة الشعب العراقي بجدوى المشاركة السياسية، مشيرا إلى أن العراق ينتهج سياسة متوازنة، وينأى عن سياسة المحاور، وتسعى الحكومة للحوار مع دول الجوار في إطار عدم المساس بسيادة العراق".

وتابع أن "الوزير قدم عرضا موجزا عن جهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب، وحماية وصون حقوق جميع مكونات الشعب العراقي، مؤكدا جدية الحكومة في ملاحقة الخارجين عن القانون، ومن يقومون بعمليات الاغتيال ضد الناشطين في مجال حقوق الإنسان".

من جانبها أوضحت النائبة سكيتدال أن "لجنة العراق هي قناة التواصل الرسمية مع البرلمان الأوروبي، كاشفة أنها كانت بصدد زيارة العراق لولا أن جائحة كورونا حالت دون ذلك، مؤكدة أنها ستعمل على تعزيز العلاقات البرلمانية والرسمية بين الجانبين، مبدية دعم اللجنة للمسار السياسي الديمقراطي في العراق، وثقتها بإمكان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة"، مشيدة بـ"موقف العراق المتوازن إزاء الأزمات في المنطقة".

وأكدت رئيسة لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي، أنها "ستعمل على نقل وجهات نظر العراق إلى مراكز صنع القرار الأوروبي"، معربة عن "رغبتها في استضافة الوزير بمؤتمر عالي المستوى للجنة العلاقات مع العراق بالاشتراك مع مؤسسات أوروبية أخرى؛ لتبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع بالعراق والمنطقة؛ بغية تحشيد الرأي لصالح قضايا العراق في البرلمان الأوروبي".

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