2020/09/17 | 19:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يلتقي نظيره الكويتي ويبحث معه تعزيزالعلاقات بين البلدين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يلتقي نظيره الكويتي ويبحث معه تعزيزالعلاقات بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).