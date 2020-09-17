التعليم العالي : إعادة النظر بخطط القبول في الدراسات العليا

2020/09/17 | 19:44 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب اجتماع هيأة الرأي بحضور رئيس لجنة التعليم النيابية الدكتور مقدام الجميلي وملاك الوزارة المتقدم والسادة رؤساء الجامعات.واكد الوزير في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ضرورة التنسيق وبذل مزيد من الجهود لمعالجة تداعيات الظرف الراهن وتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية والصحية.واشار الى أهمية تفعيل استقلالية الجامعات وتحقيق سلطة المؤسسة الأكاديمية ابتداء من الأقسام ومرورا بمجالس الكليات وانتهاء بمجالس الجامعات وتمكين الأساتذة من الحريات الأكاديمية المسؤولة ومغادرة التعامل البيروقراطي مع الهيئات التدريسية وتطوير مهاراتهم في ضوء تجربة التعليم الإلكتروني والاستعداد للعام الدراسي المقبل الذي سيعتمد آليات التعليم المدمج وتنمية النجاح الذي حققته الجامعات في مسار التعليم الرقمي.وشدد على منع الاستثناءات بصورتها الفردية داعيا الى معالجة حالات الطلبة على وفق القوانين والأنظمة والتعليمات والضوابط تحقيقا للعدالة الاجتماعية.بدوره ثمن رئيس لجنة التعليم النيابية الدكتور مقدام الجميلي حرص وزارة التعليم على تحقيق مساحات التكامل مع السلطة التشريعية والتشاور الجاد بشأن كثير من الموضوعات المهمة ولاسيما ملف حملة الشهادات العليا ومشاريع تعديل القوانين التي تمس التعليم العالي في العراق.وناقش أعضاء مجلس هيئة الرأي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وصوت الحاضرون على قرارات منها: إعادة النظر بخطط الدراسات العليا على وفق الحاجة الفعلية ومؤشرات سوق العمل والتوصية بتشكيل لجنة مختصة لمتابعة تنفيذ التوصيات المتعلقة بمشروع اصلاح التعليم والتدريب التقني والمهني في العراق، وبلورة لجنة لتكثيف وتحقيق متطلبات العمل في مجال تصنيف الجامعات ومراعاة المعايير المعتمدة لدى التصنيفات العالمية وخطة القبول في الجامعات للعام الدراسي 2020 /2021./انتهى3

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