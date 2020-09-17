اختتام المهرجان المسرحي الدولي الافتراضي الأول للمونودراما بجامعة البصرة

2020/09/17 | 19:44 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / اختتمت اليوم فعاليات المهرجان المسرحي الدولي الافتراضي الأول للمونودراما ، الذي نظمهُ قسم الفنون المسرحية في كلية الفنون بجامعة البصرة " على منصة (زووم) لمدة ثلاثة .



بمشاركة مصر و تونس و السعودية " اضافة الى العراق .وعقدت ثلاث جلسات نقدية أعقبت العروض بواقع جلسة لكل ثلاثة عروض .تناولت بالنقد و التحليل عروض المهرجان من خلال تعقيبات نقدية رصينة و فاحصة من قبل اعضاء اللجنة النقدية و بمداخلات لفنانين و نقاد متابعين للعروض .وتألفت اللجنة النقدية كل من الدكتور.



حسين علي هارف ( العراق) رئيساً / الدكتور اياد السلامي ( العراق) عضواً / الدكتورة أمل بنويس ( المغرب) عضواً / الدكتور.



علي الحمداني ( العراق) عضوا / الدكتورة لمياء انور محمد ( مصر) عضواً / الدكتور شاكر عبد العظيم ( العراق) عضوا / الدكتورة .



سافرة ناجي ( العراق) عضوا / الدكتور محمد عبد الزهرة ( العراق) عضوا / الاستاذ حمه سوار عزيز( كردستان العراق) عضوا / الدكتور حسن عبود النخيلة ( العراق) عضوا .وأشادت لجنة النقاد بعرضي ( هذيان) من السعودية و ممثله ذي الاداء المتميز اللافت ، و العرض التونسي ( اغنية البجع) و ممثله المتميز.فهذه العروض اقتربت كثيرا من التميز رغم انها أنتجت في ظل ظروف الحظر و في فضاءات غير مسرحية و هذا نجاح يحسب لها .وشهد المهرجان بعض العروض التي قدمت التماعات إخراجية و أدائية و جمالية ( نسبية ) جعلتها ترتقي الى درجة من درجات الجودة الفنية المطلوبة.وقررت اللجنة النقدية و بعد سلسلة من المداولات و المناقشات و التصويتات ؛ منح جائزة النقاد مناصفة بين :١- عرض ( الزنزانة) من العراق تأليف : عباس الجنوبيإخراج: مصطفى الاسدي٢- عرض ( دنيا ) من مصر إعداد و إخراج : محمد متولي ./انتهى

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