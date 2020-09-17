2020/09/17 | 19:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة الهجوم الذي تعرض له موكب لوفد دبلوماسي أجنبي في العاصمة العراقية بغداد مؤكدا أن طهران تندد وتستنكر...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران تستنكر أي استهداف للبعثات الدبلوماسية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران تستنكر أي استهداف للبعثات الدبلوماسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).