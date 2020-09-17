الخارجية تبحث مقترح افتتاح مقر وكالة التنمية الفرنسية في بغداد

2020/09/17 | 20:08 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس دائرة أوروبا في وزارة الخارجية علي شمران،الخميس، مع المستشار الاقتصاديّ في السفارة الفرنسيّة ببغداد عبد النور برهمي، مقترح افتتاح مقر وكالة التنمية الفرنسية في العاصمة.





وذكر بيان للوزارة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الجانبين بحثا خلال اللقاء سُبُل التعاون، والتنسيق في المجال الاقتصاديّ، كما تطرّقا لمجمل المشاريع المُزمَع القيام بها من الجانب الفرنسيّ وبالتحديد مقترح افتتاح مقرّ وكالة التنمية الفرنسيّة في بغداد بعد استكمال الإجراءات الرسميّة".

واضاف" كما اتفق الجانبان على استمرار التنسيق، والعمل المُشترَك بما يخدم مصلحة البلدين".

وفاء الفتلاوي

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