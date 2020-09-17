الشرطة يثأر من الأهلى السعودي ويعزز حظوظه في ابطال آسيا

2020/09/17 | 20:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ثأر فريق الشرطة لنفسه من أهلي جدة السعودي بالفوز 2-1 على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.وكان الأهلى السعودي قد فاز في المباراة السابقة على الشرطة بهدف دون رد. وبهذا الفوز فقد عزز الشرطة حظوظه في التأهل للدور المقبل لاسيما وان لديه مباراة أخيرة حاسمة أمام الاستقلال الإيراني.عمار المسعودي

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