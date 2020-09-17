كهرباء صلاح الدين : أعمار 80% من المحطات المتضررة

2020/09/17 | 20:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [صلاح-اين]أعلنت مديرية توزيع كهرباء صلاح الدين، اليوم الخميس، أعادة أعمار 80 %من المحطات المتضررة من عصابات داعش الارهابية، مؤكدة استمرار عملها لحين إكمال جميع المحطات المتبقية.

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