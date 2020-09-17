2020/09/17 | 20:11 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [صلاح-اين]أعلنت مديرية توزيع كهرباء صلاح الدين، اليوم الخميس، أعادة أعمار 80 %من المحطات المتضررة من عصابات داعش الارهابية، مؤكدة استمرار عملها لحين إكمال جميع المحطات المتبقية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كهرباء صلاح الدين : أعمار 80% من المحطات المتضررة
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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