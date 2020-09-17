الكويت.. الحلبوسي يبحث مع نظيره الكويتي تعزيز دور لجان الصداقة البرلمانية

2020/09/17 | 20:11 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز / التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم.وجرى خلال اللقاء حسب بيان تلقى " عراقي نيوز" نسخة منه، استعراض علاقات التعاون بين العراق والكويت، وسبل تعزيزها وتطويرها، ولا سيما في المجال البرلماني، وتفعيل وتعزيز دور لجان الصداقة البرلمانية بين البلدين.وأكد اللقاء أهميةَ تكثيف التنسيق والتعاون بين مجلس النواب العراقي ومجلس الأمة الكويتي، والدعم والتأييد المتبادل إزاء القضايا المختلفة في المحافل البرلمانية الدولية والآسيوية والإسلامية والعربية.كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر إزاء العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب ما تشهده دول العالم من مستجدات ناتجة عن التغيرات الصحية والاقتصادية الأخيرة.موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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