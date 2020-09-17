الحلبوسي يلتقي نظيره الكويتي مرزوق الغانم

2020/09/17 | 20:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، جملة من الملفات المشتركة بين الجانبين. وذكر المكتب الاعلامي للحلبوسي، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 أيلول 2020)، إنه "جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين العراق والكويت، وسبل تعزيزها وتطويرها، ولا سيما في المجال البرلماني، وتفعيل وتعزيز دور لجان الصداقة البرلمانية بين البلدين".

وأكد اللقاء على "أهميةَ تكثيف التنسيق والتعاون بين مجلس النواب العراقي ومجلس الأمة الكويتي، والدعم والتأييد المتبادل إزاء القضايا المختلفة في المحافل البرلمانية الدولية والآسيوية والإسلامية والعربية".

وتابع، "كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر إزاء العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب ما تشهده دول العالم من مستجدات ناتجة عن التغيرات الصحية والاقتصادية الأخيرة".

ولفت إلى أنه "حضر اللقاء الأمين العام لمجلس النواب العراقي السيد سيروان عبد الله، والأمين العام لمجلس الأمة الكويتي علام الكندري، والسفير العراقي لدى دولة الكويت السيد المنهل الصافي".

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