تغييرات تطال السلك الدبلوماسي الجزائري

2020/09/17 | 20:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الخميس، حركة جزئية في السلك الدبلوماسي شملت تعيين سفراء جدد في دول أوروبية وأفريقية.

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