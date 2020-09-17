رئيس مجلس النواب يؤكد سعيَ العراق لحسم ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين بشكل كامل

2020/09/17 | 20:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، سعيَ الدولة العراقية لحسم ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين بشكل كامل كونه ملفاً إنسانياً.





وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التقى، اليوم الخميس، وزير الخارجية ووزير الدفاع الكويتي بالإنابة الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح”، مبينا انه “تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، وبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بينهما، فضلاً عن مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية”.

واضاف البيان، ان “اللقاء بحث ايضا تعزيز التعاون الأمني والتجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين، وفقا للمصالح المتبادلة”.

وفيما يخص مواصلة الجهود المبذولة بملف الأسرى والمفقودين الكويتيين كونه ملفاً إنسانياً، أكد رئيس مجلس النواب سعيَ الدولة العراقية لحسم هذا الملف بشكل كامل.

من جهته، رحَّب وزير الخارجية الكويتي برئيس مجلس النواب، محملًا تحيات القيادة السياسية الكويتية إلى حكومة وشعب العراق، مؤكداً “دعم بلاده لحكومة العراق في كلِّ ما يحقق استقراره وازدهاره والحفاظ على استقلاليته”.

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