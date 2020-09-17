2020/09/17 | 20:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ملف الدفعات المتبقية من الديون المترتبة بذمة الحكومة العراقية للكويت، وإمكانية تأجيل سدادها، بسبب الأزمة المالية والوضع الاقتصادي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التقى، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون في المجالات كافة وفقا للمصالح المتبادلة، فضلاً عن مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، وأهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تمرُّ بها المنطقة، في ظل الظروف الصعبة”.

واضاف البيان، ان “اللقاء بحث أهمية التنسيق لإيجاد آلية عملية فاعلة، من أجل متابعة مخرجات مؤتمر الكويت للمانحين، بغية دعم إعادة إعمار العراق، وخلق فرص استثمارية جديدة”.

واكد البيان، انه “تم مناقشة ملف الدفعات المتبقية من الديون المترتبة بذمة الحكومة العراقية للكويت، وإمكانية تأجيل سدادها، بسبب الأزمة المالية والوضع الاقتصادي الذي تمرُّ به دول العالم ومنها العراق، حيث وعد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بأنه سيواصل جهوده في هذا الصدد، وأن يكون ضمن أولوياتهم”، مشيرا إلى “توصيات أمير الكويت بدعم العراق في جميع المجالات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء الكويتي يبحثان امكانية تأجيل الديون المترتبة بذمة العراق للكويت) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء الكويتي يبحثان امكانية تأجيل الديون المترتبة بذمة العراق للكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).