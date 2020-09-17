قصف مدفعي تركي على قرية في اقليم كوردستان

2020/09/17 | 20:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قصفت المدفعية التركية، الخميس، قرية ذات اغلبية مسيحية في محافظة دهوك.

وذكر مدير ناحية كاني ماسي سربست عقراوي في تصريح لوسائل اعلام كوردية تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي ، اليوم (17 ايلول 2020)، ان "المدفعية التركية قصفت، ظهر اليوم، محيط قرية دوري ذات الاغلبية المسحية في محافظة دهوك".

واضاف، ان "القصف اسفر عن اشتعال النيران بمزارع وغابات قريبة من القرية".

وتقوم تركيا بين الحين والاخر بقصف مناطق في اقليم كوردستان بحجة مطاردة مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

ا.ح

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