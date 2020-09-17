أسهل طريقة لاستراد حسابك المسروق على فيس بوك

2020/09/17 | 20:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يتعرض كثير من الناس لموقف صعب وذلك بعد اكتشاف سرقة حساب الفيس بوك الخاص بهم مما يتسبب لهم في الكثير من المشاكل.وفيما يلي بعض الطرق لاستعادة الحسابات المسروقة: انتقل إلى ملف تعريف الحساب الذي ترغب في استرداده.اضغط أسفل صورة الغلاف الشخصى حدد البحث عن الدعم أو Find support أو قم بالتبليغ عن […]

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