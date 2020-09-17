2020/09/17 | 20:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / -نجح فريق الشرطة في تحقيق الفوز الأول له في دوري أبطال آسيا بعد تغلبه على اهلي جدة السعودي 2-1 في المباراة التي اقيمت على استاد خليفة الدولي في قطر.المباراة جاءت ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الابطال.الشرطة افتتح التسجيل اولاً عن طريق اللاعب سعد ناطق في الدقيقة 14، لكن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‎الشرطة العراقي يتغلب 2-1 على ‎الأهلي في دوري ابطال اسيا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‎الشرطة العراقي يتغلب 2-1 على ‎الأهلي في دوري ابطال اسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).