رئيس الجمهورية لشيوخ ووجهاء كركوك: يجب معالجة وضع المحافظة وفقا للدستور

2020/09/17 | 20:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة معالجة الأوضاع في كركوك من خلال الاحتكام الى الدستور، وأهالي المحافظة الأصليين، كونهم الاعرف بأحوالها

جاء ذلك خلال استقباله وفداً من وجهاء وشيوخ عشائر محافظة كركوك، حيث بين أن أهالي المحافظة تضرروا كثيرا بسبب إجراءات الاستبداد والفساد، وفرض الأمر الواقع والتهميش والتحديات الأمنية المختلفة خلال الفترات الماضية، داعيا الى المضي بحوارات جدّية بين مكونات المدينة للتوصل الى حل كركوكي، يستند على الدستور، ويضمن الاستقرار والتعايش السلمي للكركوكيين، بعيداً عن سياسة فرض الأمر الواقع.وأكد رئيس الجمهورية أنه ومن موقعه يتابع عن كثب مجمل الأوضاع في كركوك، ويعمل على تذليل الصعاب امام القضايا والهموم المختلفة لأهلها، مشيرا الى أن حكومة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي حريصة باتجاه حسم المسائل والمشاكل العالقة.

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