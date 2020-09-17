2020/09/17 | 20:29 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كهرباء صلاح الدين : أعمار 80% من المحطات المتضررة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/17 | 20:29.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كهرباء صلاح الدين : أعمار 80% من المحطات المتضررة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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