2020/09/17 | 20:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان / حالة خاصة تجمع بين الفنان أمير كرارة وشقيقته الصغرى نور ، كأنها ليست شقيقته فقط بل أيضا ابنته ، وظهر هذا الأمر واضحا فى حفل زفافها مؤخراً فلم يتمالك دموعه أثناء الحفل واقتصر الحفل على الأهل والمقربين وعدد قليل من الوسط الفني.ومنذ قليل ، فتح أمير كرارة ، دولاب ذكرياته […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة.. أميرة كرارة يستعيد ذكرياته مع شقيقته بعد زفافها) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة.. أميرة كرارة يستعيد ذكرياته مع شقيقته بعد زفافها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).