انفجاران يستهدفان رتلين ينقلان معدات للتحالف جنوب وغرب بغداد

2020/09/17 | 20:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفادت أنباء بانفجار عبوات ناسفة استهدفت رتلين عسكريين ينقلان معدات للتحالف الدولي في منطقتي اللطيفية وابو غريب جنوب وغرب العاصمة بغداد..يتبع شارك إذا أردت

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