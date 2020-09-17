النقل: تشكيل غرفة عمليات خاصة بالزيارة الاربعينية

2020/09/17 | 20:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن وزارة النقل، الخميس، عن تشكيل غرفة عمليات خاصة بالزيارة الاربعينية.وذكرت الوزارة في بيان تلققت {الفرات نيوز} نسخة منه ان" الوزير ناصر الشبلي شكل غرفة عملياتٍ خاصة بالزيارة الاربعينية بعضوية مديرو شركات المسافرين والوفود والنقل البري والنقل الخاص والسكك الحديد".واضافت ان" ذلك جاء لضمان انسيابية حركة الحافلات والمركبات والقطارات خدمة للقاصدين كعبة الاحرار في كربلاء المقدسة".وفاء الفتلاوي

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