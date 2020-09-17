الحلبوسي يبحث مع الصباح تأجيل سداد الدفعات المتبقية من الديون المترتبة بذمة العراق للكويت

2020/09/17 | 20:39 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون في المجالات كافة وفقا للمصالح المتبادلة، فضلاً عن مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، وأهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تمرُّ بها المنطقة، في ظل الظروف الصعبة.

وبحث اللقاء أهمية التنسيق لإيجاد آلية عملية فاعلة؛ من أجل متابعة مخرجات مؤتمر الكويت للمانحين، بغية دعم إعادة إعمار العراق، وخلق فرص استثمارية جديدة.

كما بحث مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي ملف الدفعات المتبقية من الديون المترتبة بذمة الحكومة العراقية للكويت، وإمكانية تأجيل سدادها، بسبب الأزمة المالية والوضع الاقتصادي الذي تمرُّ به دول العالم ومنها العراق، اذ وعد الصباح بأنه سيواصل جهوده في هذا الصدد، وأن يكون ضمن أولوياتهم، مشيرا إلى توصيات أمير البلاد بدعم العراق في جميع المجالات.

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