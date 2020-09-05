"سوني" تكشف سعر وموعد طرح "بلايستشن 5"

2020/09/17 | 20:42 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز / اعلنت شركة "سوني" اليابانية،الأربعاء، عن موعد إطلاق وسعر منصة الألعاب "بلايستشين 5"، وكذلك الدول المقرر طرحها بها أولا. وقالت الشركة إن الجيل الجديد من منصة ألعابها الشهيرة، سيطرح في شهر نوفمبر/ شرين الثاني بسعر 499 دولارا، وبـ399 دولارا للنسخة غير المزودة بمحرك أقراص، حسبما أفادت وكالة "رويترز".ومن المقرر أن تطرح "سوني" جهازها الجديد للبيع في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، في عدد من الدول، منها اليابان وأمريكا، على أن تطرحها في باقي دول العالم بعد أسبوع واحد من هذا التاريخ.موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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