الأعرجي يلتقي العبيدي: مستعدون لتقديم الدعم الكامل في المهمة الجديدة

2020/09/17 | 20:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

هنأ مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، الخميس، وكيل جهاز المخابرات الوطني لشؤون العمليات، خالد العبيدي، بمناسبة تسنمه مهامه الجديدة.



وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمستشار الأمن الوطني تلقى "ناس" نسخة منه (17 ايلول 2020)، أنه "التقى الأعرجي وكيل جهاز المخابرات الوطني لشؤون العمليات، خالد العبيدي، وقدّم له التهنئة بمناسبة تسنمه مهامه الجديدة في مقر جهاز المخابرات الوطني".

وأشاد الأعرجي بدور "خالد العبيدي الوطني، ونجاحه في عمله عندما كان وزيرا للدفاع"، مؤكداً أن "أمامه مهمة وطنية كبيرة أخرى، وأن مستشارية الأمن الوطني على استعداد لتقديم كلّ الدعم والمساندة لإنجاح هذه المهمة، والتعاون الذي يصبّ في النهاية بتعزيز أمن واستقرار البلد".

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