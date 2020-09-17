واشنطن تأمل في تسمية قطر حليفاً رئيسياً من خارج

2020/09/17 | 20:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول أميركي رفيع المستوى، الخميس، إن الولايات المتحدة تأمل في المضي قدما في تسمية قطر حليفا رئيسيا من خارج الناتو، وهو وضع يوفر للدول الأجنبية فوائد في مجال التجارة الدفاعية والتعاون الأمني.

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