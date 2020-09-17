2020/09/17 | 20:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، الخميس، عن تسجيل اعلى نسبة شفاء من فيروس كورونا منذ 7 اشهر متتالية.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” نسبة الشفاء الاجمالية من فيروس كورونا سجلت اعلى نسبة لها منذ 7 اشهر متتالية ووصلت الى 92%”.

واضاف العزاوي،ان” اجمالي حالات الشفاء المسلجة رسميا بلغت 7768 حالة فيما كانت اجمالي حالات الاصابة التراكمية 8430 اما حالات الوفيات فقد بلغت 195 حالة”.

واشار العزاوي الى ان” معدلات الشفاء اليومية ارتفعت بشكل كبير في الاسبوعين الماضيين وتجاوزت حالات الاصابة في مؤشر ايجابي مجددا دعوته للاهالي الى ضرورة الالتزام بالارشادات الوقائية لتفادي تسجيل المزيد من الاصابات بفيروس كورونا”.

وكانت ديالى شهدت ارتفاع مطرد في حالات الاصابة بفيروس كورونا في تموز وحزيران الماضيين.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تعلن تسجيل اعلى نسبة شفاء من فيروس كورونا منذ 7 اشهر..بلغت 92%) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تعلن تسجيل اعلى نسبة شفاء من فيروس كورونا منذ 7 اشهر..بلغت 92%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).