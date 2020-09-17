اليونان تستعد لإعصار نادر بالبحر المتوسط

2020/09/17 | 20:46 - المصدر: بغداد اليوم

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تستعد اليونان الخميس لاستقبال نوع نادر من العواصف المدارية في البحر المتوسط (ميديكين)، من المتوقع أن يضرب الجزر اليونانية الغربية قبل وصوله إلى شبه جزيرة بيلوبونيز وحتى أثينا.

وحذرت السلطات اليونانية من أن العاصفة "إيانوس" ستأتي برياح قوية وأمطار غزيرة قد تتسبب في فيضانات وانقطاع الكهرباء في مناطق معينة خلال اليومين القادمين.

ونصح نائب وزير الحماية المدنية نيكوس هاردالياس اليوم الخميس سكان المناطق التي ضربتها الفيضانات في الماضي أو القريبة من الأنهار ومجاري المياه بالبحث عن أماكن بديلة.



ونصح الباقين بالحد من التنقلات غير الضرورية.

وقال المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتساس إنه لا يمكن التنبؤ على وجه الدقة بشدة الإعصار ومساره.

وظهرت مثل تلك الأعاصير أول مرة في اليونان في عام 1995 لكن هاردالياس قال إن وتيرة مثل تلك الأحوال الجوية القاسية ازدادت في السنوات الأخيرة.

وكانت عاصفة مماثلة قد ضربت اليونان في 2018.



وفي عام 2017، قتلت سيول 25 شخصا وشردت المئات.

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