فوز سحاب على معان بدوري المحترفين لكرة القدم بالاردن

2020/09/17 | 20:46 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/فاز فريق سحاب على فريق معان بهدف نظيف في المباراة التي جرت اليوم، على ستاد عمان الدولي بالعاصمة عمان في افتتاح منافسات الأسبوع السابع بدوري المحترفين لكرة القدم بالاردن.ورفع سحاب رصيده إلى 7 نقاط فيما تجمد رصيد معان عند 9 نقاط، .و ستتواصل المباريات يوم غد الجمعة بلقاء السلط مع الجزيرة والأهلي مع الصريح.يشار إلى أن فريق الوحدات يتصدر الدوري برصيد 15 نقطة./انتهى

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