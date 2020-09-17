الحلبوسي يؤكد السعي لحسم ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين بشكل كامل

2020/09/17 | 20:46 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وزير الخارجية الكويتي احمد ناصر الصباح.واكد الحلبوسي سعيَ الدولة العراقية لحسم ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين بشكل كامل.من جانبه اكد الصباح دعم بلاده لحكومة العراق في كلِّ ما يحقق استقراره وازدهاره والحفاظ على استقلاليته./انتهى3

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