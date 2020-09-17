الشرطة يثأر لخسارته ويفوز على الأهلي بهدفين لهدف واحد/ موسع

2020/09/17 | 20:46 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ ثأر فريق الشرطة من منافسه الأهلي بفوزه اليوم بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في استاد خليفة الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة لحساب الجولة الرابعة من دوري المجموعات لدوري أبطال أسيا.وسجل للشرطة سعد ناطق في الدقيقة 14 ومازن فياض دقيقة 65 فيما سجل للأهلي محمد المجحد في الدقيقة 56.شوط تكتيكينجح فريق الشرطة بتقديم شوط تكتيكي بعد أن أجرى المدرب عبد الغني شهد ثلاث تغييرات فقط على تشكيلة المباراة الأولى وبدأ الشرطة برغبة عالية لتسجيل الهدف وتحقق له مراده من ركلة ركنية نفذها علي فائز على رأس (برج المراقبة) سعد ناطق الذي أجاد في عكسها داخل الشباك محرزا الهدف الأول في الدقيقة 14 من المباراة الهدف منح لاعبي الشرطة الاسترخاء وحماس أكبر لفريق الأهلي.الأهلي يحاولالأهلي صحى على وقع هدف فريق الشرطة وتحرر بشكل أكبر وحاول خلق الفرص وكاد هيثم عسيري أن يعدل الكفة بعد أن توغل بدفاعات الشرطة وسدد الكرة بجوار القائم، وعانى الأهلي من التنظيم الدفاعي لفريق الشرطة الذي أحبط محاولات الأهلي وأوقف تحركات ماركو ماريني وشرارة، وكاد الشرطة أن يخطف هدف ثاني عبر اللاعب محمد قاسم لولا براعة الحارس محمد العويس الذي تألق في ابعاد الكرة وينقذ مرماه من هدف، فيما أضاع الأهلي فرصة خطرة بعد تمريرة ذكية من الألماني ماركو ماريني الذي ضرب دفاع الشرطة مراهنا على سرعة هيثم عسيري لكن الأخير سدد الكرة بجوار القائم لينتهي الشوط الأول بتقدم الشرطة بهدف دون رد.شوط متكافئنشط الأهلي في الشوط الثاني وبدأ منظما وأكثر خطورة فرغم أن الشرطة بادر عن طريق محمد قاسم بتسديد بأحضان الحارس محمد العويس، لكن هيثم العويس رد عليها بتسديدة تصدى لها أحمد باسل وترتد لمارين سددها ضعيفة تمكن منها الحارس مجددا وحاول مدرب الأهلي إضافة نوعية للفريق وزج كل من سعيد المولد بدل من عبد الله حسون ومحمد المشعل بدل يوسف الحربي التغييرات اثمرت عن هدف التعديل لفريق الأهلي بكرة لمحمد المجحد الذي تجاوز المدافع وركن الكرة داخل الشباك محرزا هدف التعديل في الدقيقة 56.تقدم شرطاويمدرب الشرطة هو الأخر أخرج محمد قاسم بعد تعرضه للإصابة وزج باللاعب جاسم محمد ومن كرة من الجانب الأيمن نجح الظهير خضر علي بعكس الكرة عرضية استغلها مازن فياض ليسجل منها الهدف الثاني في الدقيقة 65 ليتقدم الشرطة بهدف ثاني ويعيد الفريق للأسبقية، وسعى عبد الغني شهد لتنظيم صفوفه من خلال اجراء تغييرات جديدة وزج كل من احمد جلال بدل من محمد مزهر ومروان حسين بدل محمد شوكان وصادق زامل بدل من مازن فياض.مناورات الدقائق الأخيرة شهدت انخفاضا بالمستوى البدني للفريقين مع بعض المحاولات الخجولة اخطرها تسديدة سعد عبد الأمير التي تمكن منها الحارس محمد العويس وعرضية أحمد جلال التي شتتها عبد الباسط هندي لتنتهي المباراة بفوز الشرطة بهدفين مقابل هدف واحد./انتهى

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