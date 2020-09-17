العراق..الكاظمي يترأس جلسة للمجلس الوزاري للأمن الوطني

2020/09/17 | 20:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني اليوم الخميس، جلسته الثانية والعشرين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي....

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