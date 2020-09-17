ايران تبين موقفها من الهجمات ضد البعثات الدبلوماسية في العراق

2020/09/17 | 20:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

ندد المتحدث بإسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، الخميس، بالهجمات التي تطال الوفود والبعثات الدبلوماسية في العراق، داعيا الحكومة الى تشديد الحماية على الاماكن الدبلوماسية.

وذكر سعيد خطيب زادة في تعليق، اليوم (17 ايلول 2020) بشأن الهجوم على مركبات دبلوماسية في بغداد، مدينا أي هجوم ضد الوفود الدبلوماسية.

وأعاد خطيب زادة الى الاذهان تعرض الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية للجمهورية الاسلامية الايرانية في العراق الى هجمات، ودعا الحكومة العراقية الى تشديد وتعزيز الحماية للاماكن الدبلوماسية وضمان سلاسة تنفيذ المهام الدبلوماسية في هذا البلد.

وكانت السفارة البريطانية في بغداد، قد اعلنت يوم الثلاثاء، استهداف قافلة لدبلوماسييها في بغداد، مبينة ان عبوة زرعت على حافة الطريق انفجرت مستهدفة عدة مركبات دبلوماسية بريطانية في بغداد، ولم تسفر عن وقوع اصابات.

ا.ح

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