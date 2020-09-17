ابراهيم غالي الذي لم يعد غالياً منذ سنة 1991 ، يوجه خطاب بكاء ، واستعطاف ، واستجداء . - سعيد الوجاني

2020/09/17 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني نظمت مجموعة جنيف السويسرية ، ندوة بمناسبة مرور ستين سنة على صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 ، الذي يحدد شكل حل نزاع الصحراء الغربية ، بين اسبانيا وبين المغرب ..وقبل ان نستفيض في تحليل فحوى القرار 1514 ، وتحديد من كان وراء صدور القرار المذكور ، نشير الى ان السيد إبراهيم غالي الأمين العام لجبهة البوليساريو ، ورئيس الجمهورية الصحراوية التي لا تزال تبحث لها عن تراب يؤوي جمهوريتها ، لتك ......





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