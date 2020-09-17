دحض خرافة: اشتراكية لينين ليست صنوا لرأسمالية الدولة - طلال الربيعي

2020/09/17 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي يدور حاليا في "الحوار المتمدن" نقاش باعتبار البعض ان الاشتراكية, حسب لينين, هي صنو لرأسمالية الدولة.



هذه الخراقة تقوم المقالة التي اترجمها ادناه بتهديمها ودحضها.Lenin and State Capitalism: Debunking a Persistent Mythhttps://instruggle.wordpress.com/2017/04/02/lenin-persistent-my ......





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