عراقي يفقد 180 ألف دولار في مطار النجف.. المنافذ تكشف مصيره

2020/09/17 | 21:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، إحباط محاولة تهريب مبلغ من المال بحوزة مسافر عراقي في مطار النجف الدولي.

وقالت الهيئة في بيان انه “ألقت هيأة المنافذ الحدودية منفذ مطار النجف الدولي على مسافر عراقي بحوزته مبلغ مالي (180) الف دولار لم يصرح بها بغية تهريبها”.

وبينت انه “تم القبض عليه في صالة المسافرين متوجهاً للسفر على متن الخطوط الجوية القطرية، وإحالته وفق محضر أصولي إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

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